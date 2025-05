Simone Gervasio

QS - Juventus, sfuma Osimhen: ecco il primo nome per l'attacco

20 minuti fa



La Juventus vede allontanarsi la pista che portava a Torino l'attaccante del Napoli Victor Osimhen, il centravanti nigeriano infatti sembra essere decisamente tentato dalle sirene arabe. Stando a quanto scrive questa mattina QS la prima alternativa al bomber nigeriano sarebbe Rasmus Hojlund.



L’attaccante classe 2003 della Nazionale danese, ex Atalanta, è in bilico e potrebbe già lasciare il Manchester United. Occasione, dunque, anche per i bianconeri. Certo è che alla Continassa si lavora per rinforzare la rosa verso la prossima stagione.