Ile laal momento sembrano essere sempre più defilate nella corsa per arrivare a Federico Chiesa che sembra comunque essere in uscita dalla Juventus in questa sessione di calciomercato. Secondo quanto riportato dal Quotidiano Sportivo, crescono le speranze dell’Inter per il colpo Chiesa. Ausilio e Marotta starebbero studia come acquistare il calciatore a parametro zero, facendo un grosso sgarbo ai rivali bianconeri. L'obiettivo sembra essere quello di raggiungere un accordo verbale con il calciatore per una firma nell'estate 2025 quando il contratto con la Juventus scadrà.