Sarebbe ancora in corsa, l'esonero di Allegri. Secondo quanto riportato da Quotidiano Sportivo, il tecnico non sarebbe così certo di rimanere. Per QS, addirittura, la scelta sarebbe basata su dati e numeri:edvorrebbero lasciare al CdA una decisione così delicata, dato che gli azionisti faranno fronte all'incidenza economica di un possibile addio, considerando ingaggio e durata dell'accordo.Un'ipotesi del genere sembra comunque inverosimile. La Juve, compatta, ha deciso di dare fiducia ancora a Massimiliano Allegri, che avrà il prossimo filotto di partite assolutamente decisivo per la sua permanenza. Non circolano piani B a Torino, non al momento. Venerdì sarà approvato il nuovo passivo nel bilancio del club e si discuterà di : tutti i temi sul tavolo, tra questi anche le difficoltà a livello sportivo. Ma Arrivabene, Agnelli e Cherubini hanno deciso: si prosegue con Max.