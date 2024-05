sta valutando attentamente la situazione di Giovannicome possibile alternativa a, il cui discorso per il rinnovo contrattuale è stato messo in standby. L'idea di portare il difensore italiano sotto la Mole si è consolidata dopo che Dumfries ha manifestato l'intenzione di lasciare la squadra, presentandosi direttamente ai dirigenti senza coinvolgere il suo procuratore.Il principale ostacolo che l'Inter deve affrontare è rappresentato dal costo elevato del cartellino di Di Lorenzo. Aurelio De Laurentiis, presidente del Napoli, valuta il difensore italiano non meno di 30 milioni di euro, sfruttando il contratto appena rinnovato fino al 2028 con un'opzione per un altro anno. Questa valutazione rende la trattativa difficile per l'Inter, che deve considerare attentamente il bilancio e le finanze del club.Inoltre, c'è anche la concorrenza della Juventus, che potrebbe complicare ulteriormente le cose per l'Inter. La Vecchia Signora è nota per il suo interesse verso i talenti italiani e potrebbe mettere in campo risorse significative per assicurarsi le prestazioni di Di Lorenzo.