Alessandro, campione del mondo con l'nel 1982 e attaccante di, ha rilasciato delle dichiarazioni presso Quotidiano Sportivo relative alla situazione di. Di seguito le sue dichiarazioni.- "La Juve, il Milan o il Napoli hanno buone squadre, ma dovranno rafforzarsi in estate se vorranno rimettersi in scia all’Inter. A tutte questa manca qualcosa in determinati reparti. I campionati li vinci anche con una panchina lunga, come dimostra quello che ha fatto l’Inter. Meriti? Quando le cose vanno bene si danno meriti a tutti, dal presidente che ha scelto i direttori e che a loro volta hanno scelto allenatore e giocatori. La maggior parte di questi erano anche calciatori che sono stati convinti a cambiare squadra quando erano a scadenza"