Da calciomercato.com:I cronisti deceduti durante la copertura giornalistica del Mondiale in Qatar sono tre. Stavolta si tratta di Roger Pearce, direttore tecnico del canale inglese Itv Sport. “Abbiamo delle notizie molto tristi da portarvi da qui in Qatar - le parole del cronista della partita fra Galles e USA del 21 novembre - Il nostro direttore tecnico, Roger Pearce, che era qui per imbarcarsi nella sua ottava Coppa del Mondo, è tristemente venuto a mancare”.SAREBBE ANDATO IN PENSIONE - La notizia non ha trovato risalto in un primo momento, ma effettivamente non si trovano dettagli sulla morte di Pearce, 65 anni, all'ultimo grande evento della sua carriera. Sarebbe infatti andato in pensione alla fine del 2022. Una tragedia, la terza dopo quelle di Grant Wahl e Khalid Al Misslam, che si fa fatica a spiegare.