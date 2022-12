Un altro giornalista è scomparso in, durante il. Dopo la morte dello statunitense Grant Wahl, si è spento Khalid Al Misslam, fotoreporter del canale qatariota Al Kass TV. Le cause sarebbero al momento sconosciute.Il giornalista è deceduto mentre prestava servizio nella competizione in Medio Oriente. Ed è ancora una morte inspiegabile, così come quella di Wahl, diventata un caso anche per le accuse del fratello.