James Rodriguez, colombiano ex tra le altre di Real Madrid e Bayern Monaco, si è reso protagonista di un gesto eroico in Qatar, dove si è trasferito a settembre per giocare nell'Al Rayyan. Durante il match contro l'Al Wakrah, Rodriguez ha contribuito a salvare la vita di Ousmane Coulibaly, difensore della squadra avversaria che intorno al 40' si è accasciato a terra colpito da un infarto. James Rodriguez si trovava vicino a Coulibaly e si è inginocchiato aggiustando la posizione della testa del 32enne, così da consentirgli di riprendere a respirare prima dell'arrivo dei soccorsi.