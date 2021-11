Serata di qualificazioni ai Mondiali di Qatar 2022, per quel che riguarda l'area europea. Alle 18 si sono giocate due partite: Norvegia-Lettonia e Turchia-Gibilterra.Per quel che riguarda la Turchia, la gara è terminata in goleada, con il risultato di 6 a 0. Tra i marcatori, anche l'ex Juventus Merih Demiral che ha messo la propria firma sul match al 65', con un gol in area da vero bomber di razza.