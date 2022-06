E' sempre più probabile l'esclusione dell'Ecuador dai prossimi Mondiali in Qatar. L'illecito sportivo avvenuto per mezzo della Federazione Cilena che, ha esposto ricorso riguardo alla falsificazione dei documenti di Byron Castillo. Questo però non darebbe comunque alcuna chance all'Italia di poter essere ripescata, dato che per diritto avrebbe accesso un'altra squadra sudamericana.