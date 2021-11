"Tutta una città, tutto un Paese e il mondo intero si stringono intorno a Diego, che è un emozione unica. Ci ha fatto emozionare e innamorare del calcio tutti, tifosi del Napoli e quelli che non sono tifosi del Napoli, un talento incredibile, un personaggio fantastico". Lo ha detto a Dazn il presidente della Fifa, Gianni Infantino, parlando diSui mondiali ogni due o ogni quattro anni, ha invece dichiarato: "In questo momento stiamo discutendo, queste cose magari possono anche aiutare a far crescere il livello del calcio del mondo e far sì che chi non si qualifica si possa qualificare due anni dopo senza aspettare quattro anni. L'Italia non si è qualificata ai mondiali del 2018, è importante partecipare al mondiale per qualsiasi Paese al mondo.. In bocca al lupo a tutti".