L'Italia ha pareggiato contro l'Irlanda del Nord senza riuscire a segnare. Su Twitter, poco dopo il triplice fischio, è diventata materia di discussione addirittura la convocazione di, che milita nel campionato turco dopo i recenti flop alin Serie A e alin Serie B.Continua comunque a godere di grande considerazione, soprattutto da parte del fratelloche, a Notizie.com, ha dichiarato: "Mario è stato accantonato troppo presto e non ho mai capito il perché. Contano i gol? Bene, lui in Francia ne ha segnati tantissimi, eppure non veniva preso ugualmente in considerazione.. Con l'Italia ha sempre fatto benissimo, ci tiene da morire alla Nazionale.. Figuratevi se avesse giocato. Io penso che uno così andrebbe sempre chiamato, e non lo dico perché è mio fratello"."Non farà mai quello che fanno Immobile e Belotti - ha detto -: non è uno che lavora così per la squadra. Ha altre caratteristiche. Ma può inventarsi il gol con una giocata in ogni momento.".