Si è svolto nel pomeriggio di oggi il sorteggio di Qatar 2022, ultimo Mondiale a 32 squadre: 29 sono già qualificate, mentre le ultime 3 arriveranno dagli spareggi intercontinentali che si giocheranno a giugno. Alle 18 è stato stabilito il tabellone completo, che per la seconda volta consecutiva non vede l'Italia, eliminata nella semifinale dei playoff contro la Macedonia del Nord. Ecco i gruppi completi:



GRUPPO A: Qatar, Olanda, Senegal, Ecuador



GRUPPO B: Inghilterra, Stati Uniti, Iran, Vincente Galles-Scozia/Ucraina



GRUPPO C: Argentina, Messico, Polonia, Arabia Saudita



GRUPPO D: Francia, Danimarca, Tunisia, Vincente Perù-Australia/Emirati Arabi​



GRUPPO E: Spagna, Germania, Giappone, Vincente Costa Rica-Nuova Zelanda



GRUPPO F: Belgio, Croazia, Marocco, Canada



GRUPPO G: Brasile, Svizzera, Serbia, Camerun



GRUPPO H: Portogallo, Uruguay, Corea del Sud, Ghana