Le parole di Peyraud-Magnin in conferenza, nel post Juventus Women-Servette: "questo è un sogno per noi. Siamo molto contente e possiamo solo continuare. Non posso attribuirsi un voto perché siamo una squadra. Abbiamo voglia di darci uno scopo e lavorare com squadra. Voi dovete darmi un voto e vi ringrazio per tutto. Ritengo proprio di si. Abbiamo fatto grandi partite contro Wolfsburg e Chelsea. Aspettiamo il sorteggio con impazienza".