"Lavoro e sudore, unità d'intenti e identità. Come quelli della Nazionale azzurra agli Europei 2016. L'Italia di Conte, eliminata ai calci di rigore dalla Germania, emozionò e compattò un'intera nazione. E anche all'estero ha lasciato la sua impronta, vincendo alla prima stagione la Premier League. Ora la sfida di Antonio Conte è la stessa di tutto il mondo nerazzurro: continuare a correre, per riportare l'Inter nell'elite del calcio europeo". Così, l'Inter con un comunicato sul proprio sito ufficiale ha annunciato la firma di Antonio Conte. Un passaggio che descrive brevemente la sua carriera, o almeno una parte... quella che non riguarda i suoi successi con la Juventus, in campo e fuori. Eppure sono stati tanti e per tanti anni. Spazzati via con un colpo di spugna, come se non fossero mai esistiti. Le lamentele dei tifosi si sono viste, ripetute sui social in un vero e proprio putiferio...