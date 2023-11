Pupo, cantante e noto tifoso della Fiorentina, ha parlato a Tuttosport della sfida contro la Juventus: "Secondo me tutti i fiorentini andranno allo stadio convinti che la Fiorentina vincerà la partita, io per scaramanzia dico che vincerà la Juve (ride, ndr)"."A Firenze lo hanno fatto diventare come l’unico derby, perché quello con l’Empoli fa ridere. Derby che tra l’altro abbiamo perso (ride, ndr). Ma il vero derby è questo per noi. Magari ci siamo anche creati un nemico al di sopra delle nostre possibilità, ma è la sfida che in città si aspetta di giocare tutto l’anno…"."Alla fine della stagione, anche per l’assenza delle coppe, vincerà il campionato. Per cui è una squadra davvero difficile quest’anno da battere".Chi ha visto il vero Dusan? Per me noi. Da noi si è espresso in maniera più concreta, era decisivo. Insomma come ha giocato alla Fiorentina alla Juventus non gioca"."Chiesa mi è sempre piaciuto, ha una grande grinta, grandi qualità e quel tiro a rientrare che può sempre fare male""Le scommesse sono una tematica che mi appartiene. Fin qui non mi sono mai espresso perché non puoi dare un giudizio su dei ragazzi miliardari. Quando avevo 25 anni ero un miliardario come loro e non davo valore al denaro, come non davo valore all’etica e alla moralità. A niente, perché non ero stato educato in tal senso, avendo un padre giocatore d’azzardo. Questi ragazzi non sono educati e la colpa molto è delle famiglie ma anche delle società di calcio, delle pressioni che gli mettono addosso e del fatto che pensano soltanto a vincere le partite ma non a costruire umanamente dei rapporti con questi ragazzini. Io ho giocato a poker con Totti e altri giocatori per beneficenza. Questi nell’80- 90% dei casi sono ragazzi straordinari, simpatici, ma con tanti milioni di euro in tasca che non hanno la minima idea di come si gestisca il gioco d’azzardo, di cosa ci sia dietro…".