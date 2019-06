Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, si schiera dalla parte dei tifosi della Fiorentina: Chiesa non si tocca. Il giocatore, che ha un accordo di massima con la Juventus per una cifra vicina ai 5 milioni di euro a stagione, è al momento tra due fuochi: da una parte il nuovo corso della Viola che non vorrebbe farne il proprio Baggio, dall'altra la Vecchia Signora che spinge per averlo subito. Mette subito in chiaro Pupo a Radio24: "Se Commisso ama Firenze, deve confermare Chiesa. Dice di avere di avere le possibilità, ora le dimostri. Se ha bisogno di una mano posso intervenire anche io, con due o trecento euro. Attento: non è tutto oro quello che luccica. Forse ho più cash io di lui...".