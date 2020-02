Era (ed è) il Bayern Monaco una delle possibili destinazioni di Max Allegri per la prossima stagione. L'ex allenatore della Juventus sta tenendo fede alla sua scelta di prendersi un anno sabbatico come aveva annunciato dopo l'addio alla panchina bianconera, ma a pochi mesi dalla fine di questa stagione è già partito il toto panchina futura per il tecnico. Bayern, Psg e club di Premier in corsa per Max, con i tedeschi che però, secondo Sport Bild, potrebbero tirarsi indietro confermando la fiducia ad Hansi Flick.