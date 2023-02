di essere stato, in pratica, costretto (gli “ è toccato”) ad archiviare alcune inchieste relative alla stessa squadra e , sempre riferito ai bianconeri, di “essere contro i ladrocini”. Il magistrato è parte in causa nell' inchiesta Prisma, che ritiene alcuni dirigenti juventini responsabili d'una certa serie di reati: ha indagato, insieme ad altri due magistrati, attraverso analisi documentali,A chi ha criticato fortemente questo magistrato per l'inopportunità (che arriverebbe a determinare una vera e propria inadeguatezza a svolgere il suo ruolo) delle frasi pronunciate proprio contro chi accuserà in tribunale, è stato fatto notare che non si tratta di un giudice, ma, appunto di un Pubblico Ministero. In sostanza - è stato detto - non deve mica giudicare, deve solo accusare e quindi che “odi” o “ami” la Juventus non inficia il giudizio perché è chiaramente di parte.Vale la pena, a questo punto, riportare l'articolo 358 del Codice di Procedura Penale: “Il pubblico ministero compie ogni attività necessaria ai fini indicati nell'articolo 326 e svolge altresì accertamenti su fatti e circostanze a favore della persona sottoposta alle indagini”. Avete letto bene?. Dunque, anche il pubblico ministero dovrebbe essere equidistante nei confronti dell'indagato o dell'imputato. Prima, durante e dopo.Tant'è che vi sono casi in cui la stessa pubblica accusa chiede il proscioglimento. L'articolo 13 del Codice Etico della Magistratura (una specie di Vangelo professionale e non solo) rafforza il concetto: “Il pubblico ministero si comporta con imparzialità nello svolgimento del suo ruolo, indirizza la sua indagine alla ricerca della verità acquisendo anche gli elementi di prova a favore dell'indagato e non tace al giudice l'esistenza di fatti a vantaggio dell'indagato o dell'imputato (….)”.Vi è dunque un'indubbia necessità di equidistanza sia da parte di chi indaga, sia da parte di chi accusa.Il Dottor Ciro Santoriello, Pm amante del Napoli, odiatore della Juventus indagata è stato ed è equidistante?