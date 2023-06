Una giornata intera, il tempo per cui Saranon avrebbe risposto al telefono dopo la chiamata ricevuta da Milenain cui le comunicava la sua mancata convocazione aldi Australia e Nuova Zelanda. Mondiali senza capitano quindi. Mercoledì pomeriggio, secondo La Repubblica, Sara avrebbe ricevuto una telefonata da Milena Bertolini che comunicava:Come per spiegarle che il motivo fosse tattico, dopo il finale di stagione disputato su alti livelli dal capitano della Juventus Women.Eppure era stata proprio lei a difendere la CT Bertolini nei momenti delicati. Ieri il presidente della FIGC, dicendole che se lo volesse un posto sul volo per l'Australia ci sarebbe anche per lei, non come contentino ma come modo di favorire il suo impegno nella promozione del calcio femminile. Nel frattempo però la decisione sembra sia stata presa: Sara Gama non giocherà il Mondiale, quello che verosimilmente sarà l'ultimo della sua carriera.