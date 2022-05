Non solo con meno trofei, ma anche con meno punti. Allegri può fare solo peggio di Pirlo ma battere l’Inter può dare la svolta. E lui la cerca. Non sono i punti fatti a preoccupare, semmai alla società interessa la rimonta subita nel finale contro il Genoa e i brutti segnali lanciati. Allegri al contrario di Pirlo non è in discussione, ha la totale fiducia del club e non rischia brutte sorprese al termine della stagione, ma la prossima stagione deve essere inevitabilmente diversa. Il mercato darà una mano, ma restano comunque grandi punti interrogativi, legati soprattutto al gioco e alla crescita della squadra, scrive la Gazzetta.



I NUMERI - L'analisi della rosea spiega: "La Juve di Max fa decisamente meno gol di quella di Pirlo (55 contro 70) ma si difende leggermente meglio (33 reti subite contro 35). La Signora non segnava così poco dal 2010-11, prima che iniziasse il ciclo dei 9 scudetti di fila, ed è ai minimi storici come punti conquistati in 36 giornate. La difesa, che è sempre stato l’elemento di forza della Signora allegriana, è tornata a subire con una certa costanza: 5 reti incassate nelle ultime 5 partite, solo contro la Fiorentina in Coppa Italia i bianconeri sono riusciti a tenere la porta inviolata. Anche l’attacco piange: è l’ottavo della Serie A e a parte Vlahovic, che però ha segnato 17 delle sue 23 reti con la Fiorentina) l’unico marcatore in doppia cifra è Paulo Dybala (10 gol)". LA MISSIONE - L’identità ancora manca e anche a causa degli infortuni Allegri ha cambiato spesso uomini e moduli, lasciando il progetto in sospeso, quasi rimandato al 2023. E il carattere che è sempre stato il fulcro della sua vecchia Juventus non si è visto spesso. La concentrazione manca all'interno dei 90 minuti, un vecchio problema risolto solo a tratti. E dal suo punto di vista di Allegri? Come scrive la Gazzetta, pensa che ci sia stata una crescita nella seconda parte di stagione. Già la Coppa Italia contro l'Inter può cambiare il volto di un’annata più amara che dolce, specialmente contro l'Inter.