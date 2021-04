È passato quasi un mese dal ritorno degli ottavi di finale di Champions League, e soprattutto da quel calcio di punizione battuto nei tempi supplementari da Sergio Oliveira del Porto, passato sotto a una barriera-traforo e infilatosi all'angolino dove Szczesny non è riuscito a intervenire. Un'immagine drammatica per i tifosi della Juventus, e dolcissima per quelli portoghesi.