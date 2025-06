Pulisic rivela: 'Ho parlato con McKennie, mi ha detto che Allegri è divertente'

Getty Images

Pulisic, Allegri e il confronto con McKennie

Christianha parlato con grande entusiasmo dell’arrivo di Massimilianosulla panchina del. Intervistato da CBS Sports Golazo, l’esterno rossonero ha rivelato di aver chiesto informazioni al connazionale e compagno di nazionale Weston, che ha lavorato conalla Juventus “Ho parlato con Weston, mi ha detto che Allegri è uno che scherza subito, è un tipo divertente e molto passionale. Quindi, come ogni italiano.”Con queste parole Pulisic ha descritto il nuovo tecnico del Milan, sottolineando la sua curiosità nel lavorare con un allenatore così carismatico.

“Sono entusiasta, penso che sarà una combinazione perfetta,” ha aggiunto il numero 11 del Milan, pronto a iniziare la nuova stagione sotto la guida del mister livornese.L’approdo di Allegri al Milan rappresenta un ritorno importante per il club e un nuovo inizio per diversi giocatori chiave, tra cui lo stesso Pulisic, reduce da un’ottima annata. L’attaccante statunitense, autore di prestazioni convincenti, è pronto a crescere ancora sotto la guida di un allenatore esperto come Allegri.