Juventus Primavera, un’altra reazione da vittoria nel segno di Pugno

Fino alla fine: sono tre parole che nell’ambiente bianconero contano più di ogni altra cosa. Lalo sa bene, e colleziona un’altra vittoria - la quinta consecutiva in campionato - conquistata con la grinta e il carattere, decisivi per la rimonta.Contro l’Atalanta finisce 3-2, e la fotografia della reazione bianconera passa ancora una volta da. Il numero 9 segna al 91’ e regala i tre punti, e ribadisce ancora una volta un messaggio chiaro: è un giocatore che cambia le partite. Il goal contro i nerazzurri (l’undicesimo stagionale) è pesantissimo, ma non e una novità: la sua stagione racconta alla perfezione la capacità di farsi trovare sempre pronto, ma ci arriveremo.

Juventus Primavera-Atalanta, un’altra vittoria in rimonta

La certezza nella reazione: Pugno ancora decisivo

La Juventus parte attenta, reagendo bene ai colpi di un’Atalanta aggressiva e precisa. E i bianconeri fanno altrettanto: dopo 8 minuti ci pensa Biliboc a sbloccarla al termine di una grande azione. Il primo tempo vede gli ospiti rendersi pericolosi, ma la Juve non affonda.Nella seconda metà di gara i bianconeri raddoppiano con un bel goal di Vacca, bravo a liberarsi in area. L’Atalanta, però, ci crede ancora e in due minuti pareggia i conti con Riccio e Bonanomi. Sembra l’inizio di un’altra partita, ma la Juve riscrive ancora una volta il copione come ha fatto poi volte in stagione, e lo fa con l’attaccante delle rimonte: Pugno non sbaglia sull’assist di Djahl, e regala tre punti importantissimi per i playoff.Come anticipato, però, non è di certo la prima volta che Pugno si rivela decisivo. Sia da titolare che da subentrato, il suo apporto è sempre fondamentale per la squadra.La rete contro l’Atalanta conferma un percorso passato da reti sempre pesanti: il 3-2 con l’Udinese, e i goal decisivi contro Cesena e Torino, entrambi terminati 4-3 proprio con il goal finale del numero 9. Nell’incertezza della rimonta, la sicurezza passa da Diego Pugno.