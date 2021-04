Sulle prime pagine dei quotidiani sportivi in edicola domani grande spazio per la 29a giornata di campionato: Tuttosport apre con il faccia a faccia tra Nicola e Pirlo, che stanno vivendo due situazioni diverse. La prima pagina si spacca in due con l'allenatore della Juventus a destra: "Pugno duro" titola il quotidiano, "dopo la cena proibita Pirlo esclude McKennie, Dybala e Arthur". Taglio alto dedicato alle conferenze di Conte e Pioli e nella parte bassa c'è spazio per gli altri sport: il tennis con Sinner in copertina e la quinta Olimpiade di Federica Pellegrini.



Il Corriere dello Sport dedica il taglio alto all'Inter capolista: "Conte a testa bassa", poi in chiave Juve analizza il clima pre Torino: "Veleni post-festa e derby, Pirlo rilancia 'La mia Juve con orgoglio'". A centro pagina spazio al tennis e all'impresa di Sinner, che ha battuto Bautista in rimonta e per la prima volta è in finale in un Masters 1000.