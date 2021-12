Undi 28 anni, residente a Reggio Emilia, è stato arrestato per aver sferrato una unanel settore ospiti, dopo aver tentato di forzare in due occasioni il cordone di sicurezza schierato. Oggi è arrivata, per l'autore dell'aggressione immediatamente individuato dagli agenti della polizia, la. L'autorità giudiziaria ha disposto per lui l'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria nel luogo di residenza.Nei suoi confronti è stato emesso un, che gli vieterà allo stesso l'accessoall'interno degli stadi e di tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale. In caso di inosservanza è prevista la reclusione da 1 a 3 anni e la multa da 10 mila a 40 mila euro. Inoltre, nei confronti delle persone che contravvengono al divieto, è previsto l'arresto nei casi di flagranza. Lo ha comunicato la Questura di Roma.