E' in corso il derby di Genova tra Genoa e Sampdoria. Un match teso soprattutto a causa della posizione in classifica delle due squadre che lottano per non retrocedere. Il nervosismo dei tifosi si riversa anche in campo dove Cristian Romero, difensore del Genoa in prestito dalla Juventus si è fatto notare per un pugno in faccia a Quagliarella. L'attaccante della Samp stava difendendo palla e nello slancio Romero l'ha colpito in pieno volto con la mano chiusa. Un movimento che anche dal VAR è stato considerato involontario ma il difensore argentino ha davvero rischiato grosso.