Federico Balzaretti, ex difensore della Juventus, ha parlato a Dazn al termine del primo tempo di Genoa-Samp che nei primi 45 minuti ha avuto tra i protagonisti Romero, difensore della Juve in prestito al Grifone che ha colpito Quagliarella con un pugno al volto: "Romero è un giocatore fortissimo - dichiara Balzaretti -,E' un episodio molto border line, c'è anche il VAR. Non dico che è stato graziato ma rischi con un episodio del genere. Dai una manata a palla lontana a un giocatore e rischi di lasciare la tua squadra in dieci uomini, devi stare molto attento a queste cose".