Puglisi (agente di Savona) al BN: 'Rinnovo con la Juve? Ne parlavamo da tempo, si lega al club in cui è cresciuto'

Michele Puglisi al BN: le sue parole

Partiamo dalla fine, con il rinnovo: com’è nata la trattativa e cosa vi ha spinto a prolungare ulteriormente il contratto?

2030. Nicolò Savona ha rinnovato ufficialmente con la Juventus per un altro anno, quasi un anno dopo aver firmato fino al 2029. In mezzo, la prima stagione tra i grandi, i primi goal in Serie A e un percorso in crescita ma consapevole. Savona ha prolungato il suo contratto fino al 2030 e prenderà parte all’imminente Mondiale per Club con i bianconeri: ne abbiamo parlato con il suo agente, che ha raccontato ai nostri microfoni la trattativa del rinnovo e la sua stagione, oltre agli obiettivi futuri.

Con questo rinnovo si aprono naturalmente diverse possibilità per il futuro: la sua permanenza a Torino è un obiettivo per la prossima stagione o ci sono anche altre piste?

Dopo il rinnovo hai parlato con lui? Quali sono state le sue emozioni e i suoi pensieri?

Come ha vissuto l’arrivo di Tudor e in cosa l’ha maggiormente aiutato?​

Questa è stata una stagione senza dubbio di svolta per Savona: quali sono stati i momenti migliori e cos’ha fatto la differenza?

Il Mondiale per Club sarà un’ulteriore esperienza nuova: come si è preparato per questa competizione?

Avendo rinnovato c’è sicuramente voglia di dare ancora molto per la Juve: quali sono i suoi obiettivi per la prossima stagione?



"Parliamo da tempo di questa possibilità, i discorsi erano già iniziati con la vecchia dirigenza. Non potevamo immaginare potesse esserci un cambio, ma il pensiero comune della Juve era anche il nostro, ovvero la volontà di rinnovare. Ed è stato fatto a prescindere"."Penso che oggi bisogna avere un'idea che è quella del momento attuale. Il momento attuale dice che abbiamo rinnovato il contratto e il giocatore è felice alla Juve. Tutti sappiamo quali possono essere le esigenze e le opportunità dettate dal mercato, ma non è un pensiero che oggi andiamo a sviluppare. Come sempre si starà attenti a tutto quello che capita e semmai ci si confronterà sulle opportunità, ma oggi nessuno ha questo in testa"."Lui è molto contento, era molto curioso di capire come potesse svilupparsi. Si lega ad un club per tanto tempo, un club dove è cresciuto, dove ha fatto tutto il suo percorso dall'inizio. Dire che è felice è poco. E' molto contento per tutto"."Penso che da ogni allenatore bisogna prendere qualcosa. C'è stato questo cambio, ma lui si è adeguato a quelle che sono le esigenze del nuovo allenatore e del nuovo staff. Sta lavorando per migliorare sempre, in generale. Ma anche con quello che vogliono loro in termini di tipologia di calcio, si trova bene. Non ha nessun tipo di problema, il mister l'ha considerato, l'ha fatto giocare e il rapporto è ottimo, quindi va tutto bene"."E' iniziata la stagione con l'entusiasmo di un giovane che aveva una grande opportunità. Penso che lui se la sia giocata molto bene. In questo momento è consapevole di aver fatto un pezzetto in più, ma ora deve mantenere un livello da Juventus perché quella è la cosa più importante. Sa che deve lavorare, sa che deve migliorare. In questa stagione c'è la volontà di fare qualcosa di diverso. Deve lavorare in questa direzione"."E' talmente vicino alla fine del campionato che i giocatori si sono fermati solo per qualche giorno di stacco e poi hanno ripreso a lavorare. E' una competizione nuova, interessante ed entusiasmante per certi versi. A fine stagione si pagherà un po' la stanchezza generale perché queste squadre hanno giocato tanto. Il messaggio che deve passare è che la Juventus andrà lì per fare bene, per mettersi in mostra, ed è un'occasione anche per i giocatori affrontare una competizione internazionale di questo livello. Credo sia importante per tutti".

"La volontà è quella di affrontare il Mondiale per Club nel miglior modo possibile, cercando di vincere, di andare il più avanti possibile e di fare un'ottima competizione. Gli obiettivi sono collettivi: tutti alla Juventus hanno in testa di fare una prossima stagione da protagonisti, dove giustamente devono avere ambizione. Ogni stagione è differente, le difficoltà ci sono e vanno gestite. Non sempre tutto funziona, ma sicuramente l'obiettivo di fare meglio ci sarà ed è giusto che sia così"