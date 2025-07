AFP via Getty Images

Pubill tra Juventus e Milan: la situazione

21 minuti fa



Il Milan ha individuato in Marc Pubill il profilo ideale per rafforzare la fascia destra della difesa. Il terzino spagnolo classe 2003, di proprietà dell’Almeria, è entrato prepotentemente nei radar rossoneri, anche per via delle difficoltà nel trattare Guéla Doué con lo Strasburgo. Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Milan sarebbe pronto a tentare l’affondo decisivo già mercoledì 16 luglio, con un’offerta da circa 15 milioni di euro, bonus compresi.



Pubill è considerato un talento ancora da scolpire, ma con caratteristiche tecniche e fisiche già pronte per il salto in un campionato di alto livello come la Serie A. La sua crescita nell’ultima stagione in Liga non è passata inosservata, tanto che anche la Juventus aveva manifestato interesse, come riportano le cronache in questi giorni. Tuttavia, i bianconeri non hanno affondato il colpo, lasciando campo libero al Milan.