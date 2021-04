Ecco le tappe per il ritorno del pubblico negli stadi.



1 maggio: In Serie A e negli altri campionati, nelle regioni in zona gialla (dovrebbero essere 16 su 20) mille tifosi (o il 25% della capienza) negli stadi: Verona-Spezia, Crotone-Inter, Milan-Benevento e via a seguire.

Nello stesso giorno, Super Finals di pallavolo con 500 tifosi nei palazzetti.



9 maggio: Inizio degli Internazionali di Tennis a Roma, con mille spettatori ammessi in ciascun campo del Foro Italico



19 maggio: Coppa Italia, finale tra Juventus e Atalanta, Mapei Stadium di Reggio Emilia riempito per il 10% della sua capienza (circa 2500 spettatori).



11 giugno: Partono gli Europei, con l'Olimpico di Roma che accoglierà, nei suoi 4 match, tifosi per il 25% della propria capienza