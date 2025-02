PSV, si ferma un difensore: le condizioni verso la Juventus

Redazione Calciomercato

Ilche martedì sera sarà ospite all'Allianz Stadium per l'andata dei Playoff dicontro laè reduce da un altro deludente pareggio in campionato, 1-1 contro il Willem II. E non è l'unica notizia negativa per la squadra olandese del tecnico Peter Bosz, che nel corso dell'ultimo match è stato costretto a sostituire, difensore titolare, a causa di un problema muscolare. Per sapere di più sulle sue condizioni bisognerà attendere le prossime ore, quando il classe 2002 sarà sottoposto agli accertamenti del caso per capire se potrà essere a disposizione per il delicato match di Torino.