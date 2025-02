PSV, Schouten in conferenza: 'La prestazione ci dà fiducia, in casa siamo forti'

Le parole in conferenza stampa di, centrocampista con un passato nel Bologna di Thiago Motta, dopo- "Il mio sentimento non è buono perché abbiamo perso e volevamo fare il risultato".- "Ad inizio partita non è andata bene, perchè loro ci facevano correre troppo. Però è ancora tutto aperto".- "Potevamo fare di più ed essere pericolosi. Dobbiamo migliorare nel creare occasioni".- "Dopo analizzeremo tutto. Ovviamente potevamo fare meglio in alcune occasioni".

- "So che vuoi dire che in Eredivise non giochiamo bene e in Champions sì. Noi, però, dobbiamo giocare sempre bene. Non siamo soddisfatti, ma questa prestazione ci può dare fiducia".- "Sì, in casa siamo sempre forti e c'è fiducia".- "Sappiamo che possiamo far vedere tutta la nostra energia. Purtroppo nelle ultime partite non è andata bene. Io non credo che qualcuno di noi non dia il massimo. Sicuramente oggi abbiamo fatto meglio".- "È un grande giocatore e siamo contenti che possa giocare con noi. Oggi ha fatto un gran goal".- "Io ho fatto tanto lavoro sporco, ma ho fatto troppi errori per il mio livello. Io voglio sempre dare tutto, però ultimamente come squadra abbiamo fatto peggio. Io pretendo molto da me. Al ritorno dobbiamo creare delle occasioni vere".