Hirving Lozano, esterno d'attacco del PSV Eindhoven, accostato alla Juventus nella scorsa estate di mercato e oggi vicino al Napoli di Carlo Ancelotti, ha parlato del proprio futuro a Voetbal International. Queste le sue dichiarazioni: "Sono pronto per fare un passo avanti. Tuttavia, il mio cuore appartiene al PSV. Non so cosa potrà accadere. Voglio giocare una competizione importante come la Champions League. E’ lì che devi giocare se vuoi diventare un calciatore migliore". I bianconeri, però, sembrano ora concentrati su altri obiettivi in vista del mercato.