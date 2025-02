PSV, l'allarme di Bosz: 'Non va bene, non stiamo giocando come eravamo abituati'

Getty Images

Non sta attraversando un ottimo momento il, atteso martedì all'Allianz Stadium per l'andata dei Playoff di Champions League contro la. Il tecnicoha parlato così ieri sera dopo il deludente pareggio contro il Willem II: "La partita non è stata abbastanza buona e il risultato ne è la logica conseguenza. È chiaro che dopo la pausa invernale le cose non vanno bene, ma se faccio un confronto con la settimana scorsa è stata una partita completamente diversa. Non stiamo giocando come siamo abituati a fare, è lì che si blocca tutto il resto […]. Noi facciamo il nostro gioco da un anno e mezzo e prendiamo l'iniziativa ovunque, in UEFA Champions League, in Coppa e anche in campionato. Non è un fatto improvviso che squadre come il Willem II ci lascino fare il gioco, è stato così fin dall'inizio ed è quello che vogliamo. È il modo in cui lo affrontiamo, la precisione, le tante palle perse e le scelte logiche".