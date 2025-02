PSV-Juventus, Weah: 'Sono scoraggiato, ci è mancata la cattiveria'

Getty Images

Weah dopo l'eliminazione in Champions: le parole

ha parlato a Prime Video dopo l'eliminazione in. Lo statunitense, autore del goal del momentaneo 1-1, ha commentato la sconfitta. Le parole del giocatore della Juventus."Momento molto difficile, sono scoraggiato, volevamo davvero questa qualificazione ma non ci siamo riusciti, adesso dobbiamo focalizzarci sul campionato perché abbiamo altre partite"."Ci è mancata la cattiveria, la voglia, quella che hanno avuto loro in ogni contrasto. Siamo un gruppo giovane, dobbiamo tornare ad allenarci perché abbiamo il tempo di migliorare".