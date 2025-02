La Juventus è a Eindhoven: FOTO e VIDEO del walk around

AFP via Getty Images

Laè arrivata a Eindhoven, dove si respira un'atmosfera elettrica di attesa e tensione. La squadra bianconera si prepara al ritorno del playoff di Champions League contro il PSV, una sfida decisiva per il prosieguo del cammino europeo.La giornata di vigilia è iniziata con il tradizionale "walk around", la passeggiata sul terreno di gioco del Philips Stadion per prendere confidenza con il campo e immergersi nell'ambiente della partita. Un rituale utile per familiarizzare con il manto erboso e le condizioni del terreno, fondamentali per preparare al meglio la sfida.

Psv-Juve, le immagini del walk around

Pronti ad accogliere la #Juve



Qui in basso le immagini del walk-around pic.twitter.com/Kl3aVBfF4j — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) February 18, 2025

Più tardi sono previste le conferenze stampa ufficiali, con il tecnico Thiago Motta e il centrocampista Teun Koopmeiners che parleranno ai giornalisti. Sarà l'occasione per analizzare la preparazione della squadra e le strategie in vista del match decisivo. L'attesa per la partita è palpabile, con i tifosi bianconeri che sperano in una prestazione di alto livello per conquistare la qualificazione. La Juventus sa di dover dare il massimo per superare un avversario temibile come il PSV e proseguire la propria avventura in Champions League.