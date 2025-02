AFP via Getty Images

Subire. E rispondere. Dieci minuti di PSV che facevano trasparire tutt'altra partita, e invece la Juve è uscita. Poco dopo il primo assalto. Poco prima di intraprendere la missione della gestione. E' 0-0 al Philips Stadion, e le occasioni più nitide sono bianconere, dal tentativo dialle due chance per. Sì, la squadra c'è. Potrà patire una parte d'ambiente, ma è venuta fuori con personalità.Naturalmente, non ci si può accontentare del pari, sebbene sia comunque utile per il passaggio del turno. Ma Motta l'ha ammesso: "Non sappiamo come si fa", guai a finire nel turbine della gestione.