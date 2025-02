PSV-Juventus, clima bollente ad Eindhoven: tifosi 'in corteo' VIDEO

Getty Images

È bollente il clima ad Eindhoven. Giusto due ore di attesa e la squadra di casa, il scenderà in campo in un Philips Stadion gremito per affrontare lanella gara valida per il ritorno dei Playoff di, in cui si ripartirà dal 2 a 1 maturato una settimana fa all'Allianz Stadium grazie ai goal di Weston McKennie e Samuel Mbangula (con il momentaneo pareggio firmato dall'ex Inter Ivan Perisic). Una sfida importantissima per entrambe le squadre, che si contenderanno uno degli obiettivi più importanti della stagione, ovvero la qualificazione agli ottavi di finale.

Il clima ad Eindhoven verso PSV-Juventus

Nella città olandese, come dicevamo, l'atmosfera è già caldissima: tantissimi i tifosi che si sono riversati "in corteo" lungo le strade per far sentire tutto il loro sostegno alla formazione di Peter Bosz, che a Torino si era resa comunque protagonista di una buona prestazione. È ancora tutto aperto, ed evidentemente i sostenitori del PSV credono davvero nella possibilità di una rimonta. Quelli della Juventus, da parte loro, nutrono grande fiducia nei ragazzi di Thiago Motta, anche alla luce degli ultimi risultati. Non resta dunque che attendere il fischio d'inizio della partita, previsto per le 21.00. A breve, intanto, saranno rese note le scelte ufficiali di formazione dei due allenatori, che ovviamente non vorranno lasciare nulla al caso. Troppo importante la posta in palio, in una notte europea che, comunque vada, è destinata ad essere ricordata a lungo da entrambe le parti.