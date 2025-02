PSV-Juventus, Thiago Motta a Sky: 'Niente calcoli, serve la testa. E lasciamo da parte il campionato'

AFP via Getty Images

Le parole dia Sky alla vigilia di qui la sua conferenza stampa ).- "La Champions è diversa, lasciamo da parte il campionato dopo una bella prestazione che porta fiducia, entusiasmo e consapevolezza. Abbiamo la testa e la determinazione per fare una grande partita, fino ad oggi la più importante. Domani possiamo continuare il percorso in Champions e possiamo conquistare gli ottavi sul campo".- "Sarebbe un grande errore fare calcoli, dobbiamo giocare al massimo con la testa per capire i momenti e le situazioni di gioco, limitando la forza degli avversari. Serve una partita di livello su tutti gli aspetti, come sempre. Si entra in campo per fare il massimo, per conquistare gli ottavi con merito".

- "Quando giochi davanti al tuo pubblico hai una spinta in più ma possiamo anche far sì che sia il contrario. Dipende da quello che metti in campo, è una squadra offensiva che attacca con tanti giocatori. Dobbiamo fare la nostra partita, difendere quando serve ed essere compatti, pressare forte perchè loro giocano bene a calcio. Queste sono le cose, possesso e non possesso, che dobbiamo fare bene per meritare".- "La squadra in ogni allenamento capisce il livello. I ragazzi giovani vogliono fare tanto, si impegnano e hanno fame, domani è la partita più importante finora e speriamo di giocarne altre perchè vorrà dire che avremo fatto bene il nostro lavoro. Chi inizia deve andare forte e chi entrerà contribuire ad alzare il livello nei momenti importanti per poter competere".