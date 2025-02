PSV-Juventus, Thiago Motta a Sky: 'Non ho ritardato i cambi, fatti nel momento giusto'

AFP or licensors

Thiago Motta a Sky dopo PSV-Juventus

ha parlato a Sky Sport dopo PSV-Juventus: "Abbiamo fatto fatica nel secondo tempo, abbiamo avuto quel pareggio che era importantissimo in un momento importantissimo, non siamo stati capaci di mantenerlo. Nel primo tempo abbiamo fatto le cose giuste, loro hanno spinto un po' di più, abbiamo avuto qualche situazione per entrare in partita, il palo...Sapevamo, squadra di ottima qualità, in dei momenti abbiamo sofferto tanto"."Non possiamo essere felici di due goal che abbiamo preso, il secondo abbiamo la palla nostra, facciamo cambio gioco e prendiamo contropiede, il terzo su un fallo, un cambio gioco leggibile, il ragazzo, credo Bakayoko stoppa la palla nella nostra area, situazioni dove dobbiamo fare meglio se vogliamo competere a questo livello. Non siamo stati in grado durante tutta la partita di competere per avere il risultato dalla nostra parte".

"Il cambio di Renato è stato forzato, Koop stessa cosa, aveva la febbre ieri, stamani, ha chiesto anche lui il cambio, poi abbiamo messo Cambiaso perché era l'unico che poteva farlo insieme a Thuram e anche lui ha chiesto il cambio perché viene da tanto tempo fermo, non si sentiva bene, sentiva qualcosa e l'abbiamo cambiato"."CAMBI NEL MOMENTO GIUSTO" - "Non penso di avere ritardato i cambi, prima dell'1-0 per loro volevo fare i cambi, dare più energia, poi abbiamo pareggiato, ci sono momenti in cui devi calmare il gioco, poi volevo cambiare, mettere più energia. Non penso di aver ritardato, penso di aver fatto i cambi nel momento giusto".