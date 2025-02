Dall'Inter al primo test decisivo: le prime idee di Thiago Motta verso il PSV

AFP via Getty Images

La Juventus ha risposto nel modo giusto contro l'Inter e ha portato a casa una partita fondamentale., perché oltre a essere la quarta vittoria consecutiva, è arrivata contro i campioni in carica, che non si sono certo nascosti in questa stagione.I bianconeri hanno saputo confermare il cambio di atteggiamento e non solo, perché la crescita sempre più evidente della Juve passa soprattutto dal campo . E soprattutto dai risultati: si è tornati a vincere, anche senza essere perfetti, e questo mancava, o forse non c'era mai stato.

Ancora certezze: il blocco difensivo continua a convincere

Il ritorno di Locatelli e il ballottaggio

Le soluzioni in attacco: Chico può stare fuori

Tutto ciò va archiviato, ma non cancellato: c'è una nuova gara alle porte e si tratta di un test decisivo per la stagione, anche a livello economico. Dunque vietato perdere la concentrazione, e non si deve commettere l'errore di cancellare le partite precedenti: da ognuno di questi successi si può e si deve imparare.Thiago Motta sta pensando già alle possibili soluzioni per questa sfida di ritorno, anche se la vera giornata decisiva sarà quella di domani, quando la Juve viaggerà verso l'Olanda. Tuttavia, ci sono già le prime idee verso una trasferta a dir poco fondamentale, e dunque non si può partire senza certezze.E alla voce certezze, soprattutto in queste partite, c'è la linea difensiva:, e dunque sembra andare verso la conferma. Stesso esito per Weah sulla destra e Savona sulla sinistra, con Kelly ancora verso una panchina. Così come prima della gara con l'Inter, sarà ancora una voltaa fare da jolly, e potrebbe dunque cambiare le carte in tavola.A centrocampo sembra quasi certo il ritorno dal primo minuto del capitano, subentrato nel derby d'Italia e dunque pronto a indossare la fascia da titolare con il PSV. Non è ancora sicuro, invece, chi affiancherà il numero 5:contro l'Inter, ma attenzione anche a: l'olandese vuole confermare la prova solida di domenica e dunque potrebbe tornare ancora titolare.Sulla trequarti sembra invece sempre più titolare, che contro l'Inter non ha giocato la sua miglior partita ma è stato un'altra volta fondamentale all'interno del gioco bianconero.Può sembrare incomprensibile, eppure si sposa con l'idea di fondo di Thiago Motta. Già,contro il PSV, nonostante un'ottima prova arricchita dal goal decisivo contro l'Inter. Il motivo? Come anticipato, Motta ha spesso ripetuto che preferisce guardare alla qualità del minutaggio, piuttosto che alla quantità. E il numero 7, in questo senso, ha già dimostrato di poter cambiare le partite con il suo ingresso in campo.Chico potrebbe lasciare, sempre tra i migliori nelle ultime partite, mentre sulla sinistra può tornare dal primo minuto: il turco ha giocato l'ultimo quarto d'ora del derby d'Italia, ma attenzione anche a. Infine, se c'è una certezza, non può che essere: il francese può essere ancora una volta la soluzione di Thiago Motta da titolare.





Tutti gli AGGIORNAMENTI sulla Juventus in TEMPO REALE!

Aggiungi IlBiancoNero.com tra i tuoi canali WhatsApp: clicca qui