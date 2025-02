PSV-Juventus, dentro le scelte di Motta (e le sue risposte): pensa oltre la formazione titolare

Simone Arveda



Le scelte di Thiago Motta

Necessità e virtù: dovranno andare di pari passo.Passare, s'intende. Ma anche la paura di finire nel baratro se il risultato non dovesse arrivare.Non pensarci: è sempre il primo passo. Motta come sempre non guarda al di là della prossima partita: c'è Di Gregorio in porta e non avevamo dubbi. Più dubbi c'erano invece sulla scelta a sinistra, in difesa. Qui Thiago non ha confermato i problemi di Cambiaso, però è evidente che il terzino debba ancora recuperare del tutto.Arrivato per fare il centrale roccioso e diventa subito il mancino per contenere quello di Perisic. Sarà una sfida nella sfida, la speranza della Juve è che non finisca come l'altra volta.



L'attacco totale

In mezzosono praticamente in cattedra, sulla destraha guadagnato ranghi importanti e pare non se ne possa fare a meno. E in mezzo? Eh, torna Locatelli, che è pronto e può fare la differenza. Ai suoi lati c'è inevitabilmente McKennie - Motta è stato chiaro: non può non trovargli posto - e poi, di nuovo Koopmeiners. Che ha preannunciato una gara di livello, così come la tranquillità nell'attimo di massima pressione.da una parte, dall'altra invece. E a proposito di giocatori impattanti, davanti di nuovo Kolo Muani e non Vlahovic. Alzi la mano chi aveva dubbi? Macché. Ormai è più facile non averne, perché non ne ha di certo Thiago Motta. Questo è l'attacco totale che ha in mente l'allenatore a poche ore dalla partita. Non lo cambierà. Cioè: lo farà a gara in corso.Sì, perché la sensazione è che Thiago pensi molto di più alla squadra che finirà la gara e non a quella che la inizierà.Concezione tipica del basket, stavolta prestata al calcio. E al calcio della Champions League. 11 milioni di buoni motivi per farcela: in bocca al lupo.