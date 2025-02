PSV-Juventus: le probabili formazioni e dove vedere la partita

AFP via Getty Images

Ora o mai più, dentro o fuori. Non si torna più indietro, questa sera in Olanda lasi gioca uno dei principali obiettivi della propria stagione, ovvero la qualificazione agli ottavi di finale diper cui ha dovuto necessariamente passare dai Playoff. Contro ilsi riparte dal 2-1 dell'andata all'Allianz Stadium firmato dai goal di Weston McKennie e Samuel Mbangula. La squadra bianconera, in sostanza, ha a disposizione due risultati su tre: nel caso in cui i padroni di casa riuscissero a pareggiare lo score maturato una settimana fa, la gara proseguirebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori, non essendo più in vigore la regola dei goal in trasferta.

Le probabili formazioni di PSV-Juventus

Dove vedere la partita

La Juventus arriva a questo importante appuntamento sulla scia dell'entusiasmo per la vittoria del derby d'Italia contro l'Inter, la terza consecutiva dopo quelle contro Empoli, Como e lo stesso PSV. L'obiettivo al Philips Stadion, dunque, è anche quello di confermare le buone sensazioni dell'ultimo periodo e dimostrare che sì, la strada intrapresa è davvero quella giusta. Anzi, un successo potrebbe coincidere con la svolta definitiva per la squadra di Thiago Motta , dopo gli alti e bassi della prima parte di stagione in cui il primo a finire sul banco degli imputati è stato proprio il tecnico italo-brasiliano. Neanche a dirlo, poi, il passaggio agli ottavi è fondamentale anche in termini di bilancio, come indicato espressamente dalla stessa società fin da inizio anno.Per quanto riguarda le scelte di campo, la Juventus schierata questa sera dal primo minuto potrebbe essere un po' diversa da quella vista domenica contro l'Inter, almeno negli uomini (da capire anche quanto minutaggio potrà avere Andrea Cambiaso, regolarmente convocato ma ancora non al meglio per l'ormai noto problema alla caviglia, a differenza di Douglas Luiz che è rimasto alla Continassa). Di fronte troverà un PSV reduce da un altro pareggio nel campionato olandese, in un momento di forma non esaltante ma comunque da non sottovalutare. Del resto, come dicevamo, a Torino non si è deciso nulla.Fischio d'inizio alle 21.00. La partita sarà trasmessa in streaming in esclusiva su Prime Video. Qui su ilBianconero e su tutti i nostri canali social, come sempre, diretta testuale, commenti e aggiornamenti live, anche grazie ai contributi del nostro inviato in Olanda.