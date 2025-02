Psv-Juventus, le prime idee di formazione di Thiago Motta: scelte forti, c’è Kelly

2025 Getty Images

Allenamento finito, si mangia e poi diretti a Caselle. Giornata frenetica, giornata di emozioni che si moltiplicano e che si accavallano.archiviata, è vigilia diper la Juventus che domani sera affronta ilnel ritorno dei playoff: in ballo c’è la possibilità di andare avanti nella competizione europea più prestigiosa; in ballo ci sono anche circa 11 milioni di qualificazione.La giornata è iniziata piuttosto bene. Alle 11:45 la Juventus è scesa sul campo del Training Center della Continassa, l’ultimo ad arrivare è stato, trafelato c’era anche Il primo ce la fa e parte per l’Olanda, il brasiliano tornerà per il campionato e non è convocato domani . Ultimo allenamento e per Thiago Motta è stata la possibilità per schiarirsi ulteriormente le idee e scegliere l’undici che domani partirà titolare contro il Psv.

Psv-Juve, le scelte forti di Thiago Motta

Psv-Juve, le scelte

Psv-Juve, la probabile formazione

Di Gregorio;

Weah,

Gatti,

Renato Veiga,

Kelly;

Locatelli,

Koopmeiners;

Conceiçao,

McKennie,

Nico Gonzalez;

Kolo Muani.

Nella prima bozza di formazione buttata giù da Thiago Motta non mancano le scelte forti. A sinistra, né Cambiaso, né Savona: parte favorito Lloyd Kelly. In mezzo al campo, dovrebbe riposare Khephren Thuram – tra i migliori contro l’Inter -, per favorire il ritorno di Locatelli. Altra scelta forte: va verso la seconda panchina di fila Kenan Yildiz. Infine, non fa più notizia ma è sempre una notizia, e ci perdonerete il paradosso: Kolo Muani favorito su Vlahovic.Tra i pali spazio a Di Gregorio. Davanti a lui l’ormai collaudata coppia formata da Gatti e Renato Veiga. Collaudato anche Weah sulla destra, mentre dall’altra parte in vantaggio Kelly. In mezzo al campo la coppia Locatelli-Koopmeiners, qualche metro più avanti McKennie. Sugli esterni, a destra Conceicao e a sinistra Nico Gonzalez. Davanti spazio ancora a Kolo Muani.