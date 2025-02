La dirigenza della Juventus al Philips Stadion per il pranzo UEFA VIDEO

Mancano poco meno di otto ore al calcio d'inizio del match tra, sfida valevole per il ritorno dei playoff di Champions League. Si riparte dal 2-1 dell'andata in favore dei bianconeri, griffato dai goal di Weston McKennie e Samuel Mbangula, inframezzati dal provvisorio pareggio di Ivan Perisic.In terra olandese, dunque, ai bianconeri basterà un pareggio per proseguire il proprio percorso europeo ed entrare nel lotto delle migliori 16 squadre del continente.Nel frattempo, come da tradizione, a poche ore dal match si sta svolgendo il consueto e tradizionale pranzo UEFA al quale presenziano le delegazioni delle due squadre che si affronteranno questa sera.

L'arrivo di Giuntoli, Scanavino e Chiellini al Philips Stadion

Dirigenza al Philips Stadion per il pranzo pre #PSVJuve pic.twitter.com/GdawrGGW57 — ilBiancoNero (@ilbianconerocom) February 19, 2025

Tra i dirigenti presenti al pranzo UEFA, che si svolgerà al Philips Stadion, ci sono ovviamente Cristiano Giuntoli, il Football Director bianconero che, pochi minuti fa, ha fatto il suo arrivo nell'impianto dopo questa sera i bianconeri si giocheranno l'accesso agli ottavi di finale della massima rassegna continentale. In sua compagnia c'erano anche l'amministratore delegato, Maurizio Scanavino, e Giorgio Chiellini.