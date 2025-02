PSV-Juventus, perchè Alberto Costa non è convocato?

Pochi istanti fa è stata diramata la lista dei giocatori che partiranno agli ordini di Thiago Motta in direzione Eindoven dove domani sera si giocherà la sfida tra PSV e Juventus. Una sola avrà la meglio, una sola raggiungerà gli ottavi di finale di Champions League. Nell'elenco dei convocati oltre agli infortunati non figura nemmeno Alberto Costa che però non risulta infortunato.Il difensore arrivato a Torino nel corso del mercato di gennaio non è inserito in Lista Uefa, per questo non può prendere parte agli impegni europei della Vecchia Signora. A gennaio infatti si potevano effettuar soltanto tre cambi nella lista e sono stati Lloyd Kelly, Renato Veiga e Randal Kolo Muani.