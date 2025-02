Thiago Motta: 'Questa è la partita più importante per la stagione, finora. Non sappiamo come si gioca per il pari'

AFP via Getty Images



Thiago Motta in conferenza pre PSV-Juventus

Philips Stadion. PSV-Juventus.parla in conferenza stampa alla vigilia del ritorno del playoff di Champions League. La Juve arriva da quattro successi consecutivi e l'obiettivo adesso è raggiungere gli ottavi: vorrebbe dire un passo enorme in avanti dal punto di vista economico e non solo.QUESTA PARTITA - "La più importante? Fino ad oggi, nella nostra stagione, domani è la più importante. Vogliamo continuare questo tipo di partita. Dobbiamo fare una partita completa, abbiamo visto che è di altissimo livello, alzarlo al massimo su tutti gli aspetti del gioco, anche fisico e mentale, per conquistare questo passaggio agli ottavi di finale

Di cosa parla Thiago Motta?

DOUGLAS - "Speriamo il più presto possibile. Cambiaso è con noi, anche se ieri per precauzione abbiamo fatto lavoro differenziato, sta bene come tutti gli altri, tutti disponibili per iniziare la partita. Alla fine preparare una partita di questo livello non è difficile, è di altissimo livello, l'importanza della partita la sappiamo, la cosa più importante è venire da una vittoria. Veniamo da una partita importante e domani sicuramente pronti per fare una grande partita, completa, su tutti gli aspetti per meritare gli ottavi".COSA FARE - "Dobbiamo fare tutto, tutto bene. Ragionare sempre. Si deve utilizzare sempre la testa, capire i momenti, interpretare bene i momenti, quando l'avversario che sia normale in casa vuole spingere, essere solidi una squadra compatta. Tutte le cose valide per essere superiori all'avversario. Sperando sempre che la nostra squadra sia al massimo livello su tutti gli aspetti per poter competere contro una grande squadra, giocando anche con altre come il PSG, con il Liverpool, lo Shakthar, domani abbiamo visto che affrontiamo una grande squadra, faremo il meglio per meritare il passaggio agli ottavi".OBIETTIVO - "Obiettivo di sicuro, è un'opportunità importante, fino ad ora è la più importante, possiamo andare agli ottavi. Traguardo? Sappiamo che è importante, abbiamo fatto un primo passo importante, sappiamo che non è sufficiente. Sappiamo che basta il pari, anche se abbiamo fatto troppi pari e non siamo stati mai contenti, e quando pareggiamo siamo scontenti, non abbiamo mai giocato per pareggiare. Non sappiamo come si fa. La gestione si fa negli ultimi minuti, entriamo in campo sempre per vincere, domani sarà allo stesso modo utilizzando la testa, per capire e interpretare i momenti, fare molto bene fase di possesso e non possesso, abbiamo provato a farlo, la determinazione e la voglia di conquistare questo passaggio agli ottavi. Ma dobbiamo meritare, non ci sono segreti. Dobbiamo essere superiori".CAMBIATO QUALCOSA DI GROSSO - "Confermarsi è scontato? Di sicuro non abbiamo sbagliato mai l'impegno, l'atteggiamento, la voglia di fare. Mai sbagliato qui la squadra, e sono convinto che sarà così fino all'ultimo giorno. Ci sono ragazzi che lavorano seriamente, al massimo, veniamo da una partita fatta molto bene soprattutto nel 2T con l'Inter. Domani avversaria forte, gioca in casa, nei primi 95 minuti siamo stati superiori e abbiamo meritato il risultato. Domani uguale: serve meritare, facendo le cose giuste, con la palla e senza palla, interpretando bene tutti i momenti della partita".PERSONALITA' - "La vedi? Di sicuro. Siamo arrivati qui per merito. Le partite fatte finora lo dicono. Sappiamo l'importanza della partita, siamo una squadra giovane con grande entusiasmo, ha energia, qualità, mettiamo in pratica tutto quello che sappiamo fare, come squadra. L'importante è che gli 11 che iniziano e chi entra a partita in corso dia il massimo per il bene della squadra per arrivare agli ottavi".ERRORI DA NON FARE - "Dobbiamo iniziare la partita giocando quello che sappiamo giocare. Dobbiamo nella fase di non possesso pressare davvero molto forte, se lasciano spazio hanno grande qualità, individualmente e collettivamente, sono abituati ad attaccare con tanti uomini. Quando c'è da ricompattarsi, ci ricompattiamo, serve anche avere grande comunicazione, andare in avanti e non rimanere indietro. Conosciamo bene le caratteristiche e il potenziale, e quando abbiamo la palla andare ad attaccarli con tanti giocatori e creare situazioni di gol, fare una partita molto completa per competere con l'avversario per l'obiettivo".COSA C'E' NELLA SUA TESTA - "Pressione? Fa parte del nostro lavoro da quando scegli di fare l'allenatore, il giocatore, le responsabilità esistono e fanno parte del lavoro. Stimolo in più, giocare tra gli amici non hai pressione, ma sono scelte fatte. Io ho scelto di essere qui, sono soddisfatto di quello che stiamo facendo. Ho grande energia positiva, domani avremo una gara importantissima da fare, siamo qui per merito nostro e continuiamo il percorso, meritare domani, alzando il livello, dando qualcosa in più. Momento bellissimo, da approfittare, anche con responsabilità".MBANGULA - "Domani può essere la partita di tutti i ragazzi. Possono partecipare. Samuel aveva commesso qualche sbaglio tecnico, giustamente il ragazzo non era soddisfatto della prestazione, ma è positivo per me, ha ambizione, vuole fare le cose bene, non è soddisfatto solo del secondo gol che ha fatto. E' uno in più che sta molto bene, abbiamo totale fiducia sul ragazzo, fino ad oggi ha dato grande contributo, speriamo che domani dall'inizio o a gara in corso possa dare una mano".KELLY - "Tutti si sono inseriti molto bene, ragazzi disponibili, positivi. Domani non ci sarà anche Alberto perché non è in lista, non potevamo iscriverlo. Randal è arrivato molto bene, Renato è arrivato molto bene, nello spogliatoio e in campo, si vede perché gioca. Tutti quelli che ci sono, stanno bene, sono nella condizione migliore per iniziare la partita o a gara in corso. Totale fiducia in chi gioca, e in chi entra per fare una grande prestazione. L'obiettivo sono gli ottavi ma meritandolo, facendo le cose giuste a livello individuale e collettivo per superare l'eliminatoria".Cambiaso è stato recuperato e ora bisogna capire quanto minutaggio abbia. Motta non avrà a disposizione Douglas Luiz e il centrocampo sembra designato: torna Koopmeiners dal 1'.