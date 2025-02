PSV-Juventus LIVE, le FORMAZIONI UFFICIALI: scelte confermate, si parte alle 21

AFP or Licensors

Ci siamo, non si torna più indietro. È una di quelle notti lì, da dentro o fuori, che possono indirizzare una stagione e rimanere nella storia, in un senso o nell'altro . In Olanda, sul campo del, lasi gioca uno dei principali obiettivi della propria stagione, ovvero la qualificazione agli ottavi di finale di, per cui ha dovuto necessariamente passare dai Playoff dopo il 20° posto nella classifica della fase a girone unico. In un Philips Stadion gremito e "bollente" si riparte dal 2-1 dell'andata firmato martedì scorso a Torino dai goal di Weston McKennie e Samuel Mbangula (con la rete del momentaneo pareggio dell'ex Inter Ivan Perisic). La squadra bianconera, in sostanza, ha a disposizione due risultati su tre: nel caso in cui i padroni di casa riuscissero a pareggiare lo score maturato una settimana fa, la gara proseguirebbe ai tempi supplementari ed eventualmente ai rigori, non essendo più in vigore la regola delle reti in trasferta.

PSV-Juventus: la diretta del match

Benitez

Ledezma

Flamingo

Boscagli

Mauro Junior

Veerman

Schouten

Salibari

Perisic

De Jong

Lang

Di Gregorio

Weah

Gatti

Veiga

Kelly

Locatelli

Koopmeiners

Conceiçao

McKennie

Nico Gonzalez

Kolo Muani





Dove vedere la partita

Le due formazioni, quelle guidate rispettivamente da Peter Bosz e Thiago Motta, arrivano a questo importante appuntamento in momenti di forma abbastanza diversi: il PSV, infatti, è reduce da un altro pareggio in campionato, il terzo consecutivo, mentre la Juventus è spinta dall'entusiasmo per la bella vittoria del derby d'Italia contro l'Inter, la terza di fila dopo quelle contro Empoli, Como e gli stessi olandesi. Per i bianconeri, dunque, l'obiettivo è quello di confermare le buone sensazioni dell'ultimo periodo e, soprattutto, completare la missione del passaggio agli ottavi, fondamentali anche in termini di bilancio. In caso di successo, per conoscere la prossima avversaria bisognerebbe comunque aspettare la giornata di venerdì, quando si svolgerà il sorteggio a Nyon: la rosa delle candidate è ristretta a Inter e Arsenal.Per quanto riguarda le scelte di campo, Thiago Motta ha deciso di cambiare qualche elemento rispetto alla formazione titolare schierata domenica per affrontare i nerazzurri, in una partita dalla quale comunque ha raccolto spunti positivi da pressoché tutti i giocatori impiegati. Ora non resta che immergerci nel clima della sfida. Fischio d'inizio alle 21.00, arbitra lo sloveno Slavko Vincic.Fischio d'inizio alle 21.00. La partita sarà trasmessa in streaming in esclusiva su Prime Video. Qui su ilBianconero e su tutti i nostri canali social, come sempre, diretta testuale, commenti e aggiornamenti live, anche grazie ai contributi del nostro inviato in Olanda.