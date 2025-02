PSV-Juventus, le PAGELLE dei giornali: Motta e Koopmeiners bocciati da tutti, Nico Gonzalez e Gatti dividono

AFP or licensors

PSV-Juventus, le pagelle dei giornali

Una serata da incubo per lain Olanda, dove i bianconeri vengono eliminati dalla Champions League dal PSV. La squadra didopo il 2-1 della gara di andata, esce sconfitta dal Philips Stadion per 3-1; risultato che arriva ai tempi supplementari. Una sconfitta netta per i bianconeri, più di quanto non dica il punteggio finale tra andata e ritorno.Sotto la lente ci sono le scelte di Thiago Motta , quelle iniziali e soprattutto i cambi, in particolare per averli ritardati così tanto. E infatti il tecnico ne esce con giudizi e voti negativi dalla serata di Champions. Ma anche molti giocatori hanno deluso le aspettative, principalmente i "big", comeche dopo i segnali intravisti contro l'inter torna a disputare una partita piena di difficoltà fisiche e tecniche. Non si può salvare neanche la difesa, che ad un certo punto è costretta a "mollare" e crolla. I cambi non incidono e non risollevano la Juventus.

Nelle pagelle dei quotidiani, tanti voti molto diversi tra loro, sintomo di una partita strana, con tante sfaccettature. Nico Gonzalez ad esempio passa da un'insufficienza grave ad un voto alto; stesso discorso per Gatti. C'è chi invece viene bocciato da tutti, come Koopmeiners e Yildiz, oltre a Thiago Motta. In basso la gallery con le pagelle dei principali quotidiani sportivi, QUI invece le nostre pagelle.